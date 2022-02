Les rebelles de la politique. Posture ou sincérité ?

Ce livre s'adresse à tout lecteur qui s'intéresse à la politique et à ceux qui nous gouvernent parmi lesquels ces rebelles qu'évoque l'auteur. Sans appartenir aux extrêmes, certains hommes et femmes politiques se sont distingués par rapport à leurs formations politiques ou mentors car ils n'étaient pas disposés à suivre une majorité, une idéologie, voire un programme sans conditions. De de Gaulle à Rocard, de S. Veil à Séguin, de Barre à Bayrou ou plus récemment à Macron, toutes ces personnalités se sont retrouvées à un moment donné en rupture de ban avec leur famille politique. Leur but n'était pas de fragiliser le système mais de l'améliorer, de le réformer pour mieux renforcer une démocratie fragilisée par ce qu'ils considèrent être l'inaction des hommes au pouvoir. L'auteur, à travers les biographies croisées de ces politiques, retrace le parcours de ces rebelles qui, loin de se poser en révolutionnaires, seraient plutôt des réformateurs du système. Ils ont pour points communs une haute idée de la France, celle qui refuse le repli sur soi, qui tienne son rang dans la mondialisation et surtout la conviction que leur action singulière peut se substituer à celle des élites en place. Porteurs d'une ambition pour la démocratie (et aussi pour eux-mêmes), ils construisent ainsi un mythe, une postérité, le nom de la plupart d'entre eux ayant laissé des substantifs tels que gaullisme, mendésisme, rocardisme, barrisme ou macronisme. Cet ouvrage, qui offre un portrait de groupe de ces figures singulières de la politique, répond aux questionnements sur le présent et l'avenir de la démocratie à l'heure où se profile l'élection présidentielle de 2022