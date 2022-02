La France du temps des Cathédrales

L'auteur nous raconte sa vision du Moyen Age du VIIe au XVe siècle en revenant sur les idées reçues que les historiens ont donné de cette période. Il prend la parole à la manière de Lavisse et coupe le récit de réflexions libres sur le sujet. Toutes les thématiques sont ainsi explorées : contexte historique, place de la femme, amour, prémices de la Renaissance, mais aussi bien sûr l'importance des bâtisseurs de cathédrales, des ordres monastiques et des croisades.

Il rappelle in fine que de là date l'acte de naissance de la France et que le Moyen Age est toujours d'actualité malgré ce qu'on peut en penser.