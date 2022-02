Pour une éthique du numérique

Le monde vit une profonde conversion numérique. Entré dans notre vocabulaire au tournant des années 2000, le numérique modifie les méthodes scientifiques et les démarches techniques. Il participe à l'environnement social et culturel global dans lequel nous vivons et une démarche éthique spécifique s'y rapporte. Cet ouvrage aborde les influences importantes et durables des technologies numériques sur l'être humain et la fascination provoquée par les machines qui imitent le vivant, mais aussi la remise en jeu, radicale et universelle, de la manière dont nous considérons aujourd'hui l'autonomie humaine, les rapports sociaux et politiques. Ils mettent en lumière enfin les apports du numérique aux objectifs de développement durable, notamment pour l'éducation, la culture, la santé, la justice sociale, l'économie, l'environnement. Les membres de Comité national pilote d'éthique du numérique et plusieurs de leurs collègues illustrent ces différents aspects au travers de textes courts explicitant les concepts et les défis et en donnant des exemples issus de leurs travaux sur les véhicules dits autonomes, la reconnaissance faciale, les chatbots ou les dilemmes issus de la lutte contre la désinformation.