Dans quelles conditions la nation américaine est-elle née ? Quels ont été les événements marquants de ces quatre derniers siècles ? Existe-t-il une Amérique " éternelle ", au-delà des changements et du conjoncturel ? Quelles perspectives offre-t-elle face au malaise moral et social d'aujoud'hui ? Si jeunes soient-ils, les Etats-Unis n'en ont pas moins une histoire riche. En analysant le fonctionnement des institutions, le fondement des comportements, les contradictions entre l'idéal proclamé et les réalités vécues, Jean-Michel Lacroix nous éclaire sur le parcours de cette hégémonie en constante remise en question. Cette histoire des Etats-Unis offre ainsi une clé de lecture pertinente pour mieux comprendre les spécificités de cette nation et les nouveaux enjeux auxquels elle doit répondre. L'Amérique actuelle n'est certes plus celle des premiers colons, ni celle de Tocqueville, mais elle est toujours empreinte d'une logique démocratique forte, un sens aigu du pragmatisme et une passion de l'égalité. Cependant, si les Etats-Unis sont encore aujourd'hui le pays de la "deuxième chance" et la première puissance mondiale, le XXIe siècle sera-t-il pour autant américain ?