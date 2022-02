Paris, terre sacrée. Une histoire spirituelle de la capitale

Paris, capitale mystique ? On pense plus volontiers à des contrées exotiques, en Asie, ou alors aux chemins de Compostelle. Et pourtant, Paris a vu son histoire façonnée par les hommes et les dieux, du paganisme des origines jusqu'au christianisme. On découvrira au travers de cet itinéraire les traces laissées par l'hindouisme, le bouddhisme, et bien évidemment par le judaïsme et l'islam. C'est un récit de voyage singulier que livre ici Cyprien Mycinski : à travers l'évocation de lieux célèbres (Notre-Dame ou le Sacré-Coeur) ou secrets (le pilier des Nautes, l'église Saint-Bernard-de-la-Chapelle, le quartier Couronnes...), il révèle la face mystique souvent méconnue de Paris, l'histoire sacrée de la capitale et de son territoire (Saint-Denis, Port-Royal-des-Champs, Evry, Bussy-Saint-Georges, Le Raincy...).