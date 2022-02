Le monde, l'économie, la société ont changé plus vite que notre système de protection sociale. Aujourd'hui, la pauvreté s'est déplacée des plus âgés vers les plus jeunes (surtout les moins qualifiés) et singulièrement les jeunes femmes seules avec enfant. Le nombre de personnes en situation de dépendance ne cesse de croître, rendant très difficile la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale pour les aidants. Le chômage de masse semble irréductible tandis que ceux qui travaillent le font de manière de plus en plus intense. Répondre à ces nouveaux enjeux n'est pas affaire de simples ajustements. Chez nos politiques pourtant, la quête sans fin de l'efficacité économique semble avoir escamoté la recherche d'une plus grande justice sociale. Il faut repenser ensemble nos politiques sociales et économiques. S'appuyant sur des expériences menées dans d'autres pays et sa connaissance de notre système de protection sociale, Bruno Palier propose un nouveau contrat économique et social fondé sur l'investissement social, c'est-à-dire sur une réorientation de nos politiques publiques vers " les femmes et les enfants d'abord ". Pour lutter contre l'exclusion sociale avant qu'elle ne se forme. Pour sortir de l'économie du low cost qui est la nôtre en augmentant la qualification de tous. Pour proposer une montée en gamme de l'économie et de la société française.