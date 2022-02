Capitaliser et valoriser les savoirs. Les vraies pépites internes à l'entreprise

Dans un contexte de plus en plus complexe et dans lequel, l'incertitude est de plus en plus importante (qui aurait imaginé la crise liée à la Covid-19 ? ), la question pour les organisations est de savoir sur quelles ressources tangibles elles peuvent s'appuyer. La finalité de cet ouvrage est de mettre en lumière les connaissances tacites des collaborateurs dans les organisations. Il se demande pourquoi ces connaissances issues de l'expérience sont aussi peu exploitées aussi bien par leurs détenteurs que par les organisations, qui pourtant assurent réellement les résultats en qualité, coûts et délais. L'ouvrage montre dans un premier temps les avantages de la capitalisation des pépites, ces savoirs issus de l'expérience très souvent différenciants et singuliers : -inscrire les organisations dans l'économie de la connaissance permet de voir autrement le modèle économique ; -transformer le capital humain en capital organisationnel est gagnant-gagnant aussi bien pour les collaborateurs que pour leurs employeurs. Dans un second temps, la méthode Virtuose de révélation des pépites est décrite, principalement le questionnement adapté et la meilleure la façon de les formaliser. Une partie est consacrée à la révélation en individuel et une autre partie traite de l'émergence des pépites dans un collectif. Enfin l'ouvrage aborde une nouvelle compétence de gestion des connaissances que les responsables et managers devront acquérir : il s'agit d'apprendre à orchestrer les partitions écrites par les collaborateurs en fonction du contexte. Comme la confiance est nécessaire à l'émergence et au partage dans les équipes, l'ouvrage proposera des clefs de lecture pour faire évoluer les représentations des responsables managers sur les différents niveaux de confiance.