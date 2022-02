Processus et transversalité(s). Vers un nouveau management

Les chefs d'entreprise et les managers traversent des crises, s'adaptent aux changements, répondent aux besoins versatiles de leurs clients. C'est leur quotidien. Dans l'organisation de leur entreprise, les mots de transversalité et de processus demeurent pour eux des fondamentaux... qui jamais ne demeurent figés. Ils doivent être agiles, digitalisés, construits pour et par les métiers. En cela, ils sont porteurs des fondements des entreprises de demain. C'est l'objet de ce livre : donner les éléments fondamentaux des organisations futures. Cet ouvrage présente les grands principes des processus et des transversalités. Il adopte une perspective historique et prospective, et s'appuie sur les théories de l'organisation et du management classiques et plus récentes : systémique, complexité, économie circulaire, mais aussi sur les outils et méthodes du futur comme l'IA, le RPA et bien d'autres. Il propose également des idées, des pratiques, des retours d'expérience afin de répondre aux défis actuels et futurs des organisations : instaurer une politique de cybersécurité, déployer des processus robotisés, reprendre la main sur ses chaînes de valeur, intégrer la RSE... Les transversalités et les processus ne fonctionnent qu'avec des hommes et des femmes, les équipes qui font vivre une entreprise. C'est pourquoi, une intention a été portée au long des chapitres de cet ouvrage sur l'action des équipes métiers : intelligence collective, coopération, équipe autonome, sens du travail, créativité, rôle du pilote de processus et des services supports. Ce sont là les nouvelles pratiques du travail en équipe. Cet ouvrage a été rédigé par des experts, des chefs d'entreprise, des cadres chevronnés et reconnus dans leur domaine, qu'ils soient membres de France Processus ou attachés aux idées portées par cette association. Ils vous apportent leur expérience et leurs idées afin que vous construisiez, en vous appuyant sur les transversalités et les processus, les organisations de demain.