Les nouveaux outils de l'entreprise de demain. Nouvelles stratégies pour travailler plus vite et mieux !

Alors que le monde pivote, il faut s'ajuster ou être écarté ! Il devient impérieux de prendre les bons angles d'attaque pour réussir dans un monde en plein mouvement. La meilleure stratégie, c'est d'avoir le bon jeu au bon moment... Cet ouvrage met en évidence que les Nouvelles Technologies et l'IA sont les clés de l'Entreprise du Futur au travers des nouvelles stratégies, des nouvelles façons de travailler, de fabriquer, de vendre, d'entreprendre... En bref tout ce qui est important pour l'entreprise ou start-up de demain. Réussir la mise en place "de la triade technologique" : l'IA, la Robotique, le Digital. "Le bon plan" , c'est d'unir ensemble l'humain (l'atout vital humain plus vital que capital ! ) et les nouvelles technologies. Car notre monde est plein de surprises en tout genre : crises économiques, crises pandémiques comme la Covid-19, crises financières, crises sociales, crises liées aux cyberattaques, crises climatiques... Et c'est à ce moment-là que le génie créatif surgit grâce à tous les nouveaux phares de l'entreprise du futur. En effet, il est grand temps d'offrir de nouveaux modèles économiques pour une planète plus nette, et ainsi répondre au changement climatique comme "l'économie Blue Green and White" . La principale motivation de cet ouvrage est de proposer une approche globale qui pousse les nouvelles technologies à intensifier toutes les activités économiques et tous les métiers de l'entreprise, puis de proposer également des ouvertures nouvelles à un monde qui pivote et qui fait face à de nouvelles réalités et pratiques puissantes.