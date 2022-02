La note aux concours. Note de synthèse, note administrative, note avec propositions

Préparez- vous avec succès à l'épreuve de la note aux concours. La note sur dossier est, sous diverses formes, l'une des épreuves écrites les plus proposées, tant aux concours de l'Etat qu'à ceux de la fonction publique territoriale : note de synthèse, note administrative, note avec propositions, etc. Les épreuves de la note aux concours supposent l'analyse d'un dossier de documents puis la rédaction d'une note. Le sujet de la note est également souvent assorti d'une ou deux questions à réponse courte (s'appuyant ou non sur le dossier) auxquelles le candidat doit répondre dans le temps imparti. Cette nouvelle édition propose une méthodologie complète et détaillée, ainsi que deux exemples commentés et corrigés de sujets de note et de questions sont proposés.