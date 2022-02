Droit du travail en 28 fiches. Edition 2022

Les ouvrages de la collection Techniques Tertiaires vous apportent l'essentiel des savoirs, des méthodes et des outils, aussi bien pour la réussite de vos examens que de votre stage ou premier emploi. Cet ouvrage aborde les thèmes professionnels liés au droit du travail. Il s'adresse aux étudiants en BTS et IUT tertiaires, Cnam-Intec, aux étudiants en licence de droit, de sciences économiques, d'AES, aux étudiants des IEP, des écoles de commerce et de gestion. Il propose, en 28 fiches synthétiques actualisées, l'ensemble des connaissances que tout étudiant et professionnel débutant doit maîtriser pour réussir ses examens ou son premier emploi. Les applications corrigées présentent de nombreux cas concrets et vous aident à passer de la théorie à la pratique. Thèmes abordés : - Sources - Contrats - Exécution, modification, suspension et rupture du contrat - Aspects collectifs - Régime général et contentieux de la Sécurité sociale - Assurance chômage - Aide sociale et protections complémentaires