Le petit IFRS. L'essentiel en bref, Edition 2022

Repère indispensable à toute personne confrontée à l'univers de la comptabilité - qu'il s'agisse d'un étudiant ou d'un professionnel - le petit IFRS récapitule en 22 fiches synthétiques et pratiques les aspects fondamentaux des normes IFRS : - cadre réglementaire - principes comptables applicables aux IFRS - états financiers - regroupements d'entreprises et comptes consolidés - instruments financiers - stocks - immobilisations corporelles et incorporelles - contrats de location - dépréciations d'actifs - avantages du personnel - provisions, passifs et actifs - produits - impôt sur le résultat - effets des variations du cours des monnaies et des prix - changements de méthodes et corrections d'erreurs - norme pour les PME Le petit IFRS est à jour des dernières dispositions réglementaires au 1er janvier 2018.