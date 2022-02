Concours technicien police technique et scientifique. Tout-en-un, Edition 2022-2023

En France, le TPTS est un fonctionnaire de la police nationale. Il peut travailler sur le terrain ou en laboratoire. Lorsqu'il est rattaché à un commissariat, le TPTS se transporte sur les scènes de crime et de délit pour rechercher et prélever les indices qui seront exploités pendant l'enquête. Il prend des photos sur ce qu'il voit sur les lieux, dresse un rapport détaillé sur ce qu'il a fait et envoie les indices dans un laboratoire de police scientifique spécialisé. En 2021, il n'y a plus et il n'y aura plus de concours d'ASPTS (Agent Spécialisé de Police Technique et Scientifique, catégorie C). Ce grade a vocation à disparaître et dorénavant les recrutements se feront uniquement dans les grades de technicien (niveau bac), technicien principal (niveau bac +2) et ingénieur (niveau bac +5). Cet ouvrage propose une préparation complète à toutes les épreuves des concours externe et interne de TPTS de catégorie B. - Toutes les épreuves : - Questionnaire à choix multiples et/ou problèmes de mathématiques, sciences de la vie et de la terre, biologie, chimie et physique. - Analyse et commentaire de texte - Tests psychotechniques - Entretien avec le jury - Epreuve facultative de langue étrangère - Des sujets inédits pour s'entraîner. - Des corrigés détaillés pour s'évaluer et progresser. Dates du concours 2022 : Inscriptions : du 09/08/2022 au 10/09/2022 Epreuves d'admissibilité : 12 et 13 octobre 2022 Epreuves d'admission : première quinzaine de décembre 2022