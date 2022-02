L'énergie du leader. La cultiver, la concentrer, la diffuser

Après le succès de La Boîte à outils du Manager, qui délivre des outils concrets et opérationnels, Rémi Juët nous guide avec sagesse sur un versant beaucoup plus personnel du métier de manager. Chacun possède une quantité d'énergie qui lui est propre : Comment la stimuler, en favoriser l'expression et maintenir sa circulation fluide au sein du collectif ? Comment la conserver, vaincre les résistances et éviter qu'elle ne se disperse ? Ce livre propose un cheminement intérieur et 52 pistes de réflexion pour cultiver son énergie et la diffuser à celles et ceux avec qui nous avons à construire. Le conseil de l'auteur : " Ouvrez une page au hasard et prenez le temps de vous inspirer de ce que vous lisez. L'empreinte de notre époque est la rapidité qui se traduit souvent par la précipitation et l'illusion de la compréhension. Je vous suggère l'imprégnation par la répétition en lisant chaque jour de la semaine la même page".