Mémo visuel de biologie. 5e édition

Constituée de 212 fiches avec schémas et photos en couleurs, cette nouvelle édition actualisée du Mémo visuel de biologie vous permettra de réviser rapidement les notions et concepts essentiels de la biologie (biologie moléculaire, génétique, physiologie des êtres vivants) à connaître en vue des examens et des concours. L'image a volontairement été privilégiée, le texte d'accompagnement résumant les idées essentielles. Des schémas et des photos à légender sont disponibles sur dunod. com.