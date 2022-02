Le petit Compta. L'essentiel en bref, Edition 2022

Repère indispensable à toute personne confrontée à l'univers de la comptabilité - qu'il s'agisse d'un étudiant ou d'un professionnel - Le petit Compta en récapitule tous les aspects grâce à 21 fiches synthétiques etpratiques : - cadre de la comptabilité - opérations d'achat-vente - traitement de la TVA - paie et comptabilisation - autres produits et charges - immobilisations - amortissement et dépréciations - portefeuille-titres - stocks et en-cours - créances et dettes - financement de l'entreprise - provisions - inventaire - documents de synthèse - affectation du résultat - opérations en capital - groupe de sociétés Ajour de toutes les règlementations comptables.