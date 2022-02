Le petit banque. L'essentiel en bref, Edition 2022

Les Petits Experts : vos repères synthétiques et pratiques à emporter partout. Maîtrisez les informations indispensables à la gestion bancaire : - Le compte bancaire - La connaissance du client - Les incidents liés au compte - Les incidents de paiement - Les produits d'épargne à vue et à terme - Les crédits immobiliers - Les crédits à la consommation - Les outils de calcul financier - Le tableau d'amortissement - Le surendettement - Les actions, obligations et OPCVM - Le plan d'épargne en actions et l'assurance-vie - La fiscalité des revenus et du patrimoine Le petit de la Banque est à jour des dernières évolutions réglementaires et fiscales au 1er janvier 2021.