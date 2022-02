Le petit fiscal. L'essentiel en bref, Edition 2022

Repère indispensable à toute personne confrontée à l'univers de la fiscalité - qu'il s'agisse d'un étudiant, d'un particulier, d'un artisan, d'un entrepreneur -, Le petit Fiscal récapitule en 22 fiches claires et synthétiques les aspects fondamentaux de l'imposition des bénéfices de l'entreprise individuelle et des sociétés commerciales (BIC et IS), de l'impôt sur le revenu et de la TVA : - l'imposition des entreprises - les produits imposables - les plus-values professionnelles - les amortissements et les provisions - la liquidation et le paiement de l'IS - l'impôt sur le revenu - les revenus mobiliers et fonciers, les BIC - les traitements et salaires - la TVA : champ d'application - le calcul de la TVA - la déclaration et le paiement de la TVA - les prélèvements sociaux - l'impôt sur la fortune immobilière Le petit Fiscal est à jour de la dernière loi de finances.