Le petit Paie. L'essentiel en bref, Edition 2022

Les Petits Experts : vos repères synthétiques et pratiques à emporter partout. Maîtrisez les informations indispensables à l'élaboration de la paie : - Présenter le bulletin de paie - Calculer les heures supplémentaires et complémentaires - Valoriser les congés payés - Indemniser la maladie - Calculer les cotisations - Valoriser les allégements et exonérations - Gérer l'épargne salariale - Etablir la déclaration sociale nominativeLe petit Paie est à jour des dernières dispositions au 1er janvier 2019.