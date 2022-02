Le petit contrôle de gestion. L'essentiel en bref, Edition 2022

Repère indispensable à toute personne confrontée à l'univers du contrôle de gestion - qu'il s'agisse d'un étudiant ou d'une personne en activité -, Le petit Contrôle de gestion en récapitule tous les aspects grâce à 21 fiches synthétiques et pratiques : - définition et objectifs - centres d'analyse et coûts complets - seuil de rentabilité - imputation des charges fixes - coûts à base d'activité - démarche budgétaire - prévision des ventes - prévision de la production - gestion des approvisionnements - budgets - documents de synthèse prévisionnels - contrôle budgétaire et calcul d'écarts - performance et tableaux de bord - performance et coûts cibles