Le petit finance. L'essentiel en bref, Edition 2022

Repère indispensable à toute personne confrontée à l'univers de la finance - étudiant ou professionnel - Lepetit Finance récapitule en 22 fiches synthétiques les aspects fondamentaux de l'analyse financière : - soldes intermédiaires de gestion et compte de résultat - capacité d'autofinancement - bilan fonctionnel - équilibre financier et ratios de structure - besoin en financement - rentabilité et effet de levier - risques (d'exploitation, financier, de faillite) - risque de change - tableaux de financement - tableaux de flux de trésorerie - investissement : évaluation et décision - coût du capital - choix et plan de financement - budget, plan et gestion de trésorerie - escompte commercial et découvert