Agir ou subir ?. L'esprit commando pour muscler votre projet professionnel ou personnel

L'abondance de biens, d'informations, de normes et d'acteurs ainsi que leur interconnexion en temps réel, créent des tensions qui peuvent, à tout moment dégénérer et s'embraser. Tel est ce village global qui génère autant de conflits que de coopérations. L'agilité devient alors un facteur clé de succès. Que préférez-vous ? Agir ou subir ? Agir, oui mais comment ? Et c'est là qu'adopter ou développer un esprit commando peut faire la différence. Partant des neuf qualités fondamentales attendues d'un Royal Marine - l'humilité, l'unité, l'adaptabilité, l'humour, la générosité, le courage, l'excellence, la joie, la détermination -, ce guide présente les principes d'analyse et de prise de décision qui ont fait leurs preuves dans les armées ou les entreprises. Développer son esprit commando, c'est prendre l'ascendant sur des situations ou des adversaires dans un monde de plus en plus concurrentiel. Au-delà des victoires et des défaites, il modifiera durablement votre manière de voir les choses et d'être au monde.