Les NFT en 40 questions. Comprendre les jetons Non Fungible

Les NFT (Non Fungible Tokens) sont des jetons uniques et identifiables. Par exemple, un ticket de train est non-fongible : Il en existe des milliers qui présentent les mêmes caractéristiques de base, mais chacun a aussi ses caractéristiques propres comme le numéro de la place, le numéro du train ou les heures de départs et d'arrivée. Un jeton non fongible est un type spécial de jeton cryptographique qui représente quelque chose d'unique ; il n'est donc pas interchangeable. Cette nouvelle technologie offre ainsi la possibilité de gérer des biens uniques et identifiables de manière dématérialisée et sécurisée sur une blockchain. Les exemples les plus courants actuellement sont les oeuvres d'art, mais on peut aussi penser à de nombreux autres biens, à des paris sportifs, à des actions, à des biens immobiliers, etc ... Cette technologie n'est pas un effet de mode mais bien l'une des applications les plus prometteuses de la blockchain. Ce livre est conçu sous forme de 40 questions-réponses qui permettent d'aborder un à un les multiples aspects de cette technologie novatrice un peu compliquée, que ce soit sous un angle informatique, économique, juridique...