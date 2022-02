Sur le divan. Thérapie, mode d'emploi

Dépasser nos problèmes émotionnels, être plus heureux : un désir que nous éprouvons tous. Parfois complexe à mettre en action. C'est ce que nous révèle la psychothérapeute Philippa Perry à travers le roman graphique sur l'histoire de la psychothérapie réussie d'un patient cleptomane. Séance après séance, l'évolution du patient, grâce aux quatre bonnes pratiques qu'elle lui suggère : s'observer soi-même, analyser ses relations avec les autres, sortir de sa zone de confort, trouver de nouvelles manières de définir sa personnalité. En mettant en pratique ces quatre items, il trouve lui-même sa philosophie de vie. Très bien illustré par Flo Perry, le scénario est accompagné de notes de bas de page du " superviseur " très abordables et éclairantes. Ce roman graphique propose une exploration pertinente du voyage thérapeutique, en mettant en avant un éventail de compétences, d'idées et de techniques indispensables à la bonne compréhension de la thérapie.