Le petit TVA. L'essentiel en bref, Edition 2022

Maîtrisez les notions et pratiques indispensables de la de la TVA en 18 fiches : les règles de base du calcul de la TVA ; le cas des entreprises dont les activités sont partiellement soumises à la TVA ; les obligations déclaratives et comptables de la TVA ; la TVA et les échanges internationaux ; les régimes particuliers : TVA et e-commerce, TVA immobilière, Régimes des biens d'occasion...