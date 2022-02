La reconsolidation thérapeutique de la mémoire. Transformer les schémas émotionnels avec la Thérapie de la cohérence

Une découverte récente en neurosciences - la reconsolidation thérapeutique de la mémoire - nous indique qu'il serait possible de "désactiver" les circuits cérébraux problématiques causant les symptômes psychiques douloureux (pensées, émotions, comportements problématiques...) en reconsolidant des circuits "sains". Il n'y a plus à créer de nouveaux circuits cérébraux compétitifs comme en approche comportementale classique (TCC de 1re vague), et cette méthode apporte un soulagement profond et pérenne pour les personnes qui, malgré un travail d'acceptation (thérapie ACT...) peuvent encore souffrir de troubles émotionnels (traumatismes, troubles d'attachement, de la personnalité, obsessions, perfectionnisme, anxiété profonde...). Cet ouvrage offre la compréhension de la reconsolidation thérapeutique de la mémoire, processus socle de la thérapie de la cohérence émotionnelle dont les étapes à maîtriser sont décrites pour une mise en application qui consiste : en une identification hautement spécifique et singulière des constructions émotionnelles et cognitives du patient ; à apprendre au patient à faire le lien entre les situations/symptômes et ses constructions très spécifiques, permettant de rendre le schéma émotionnel complètement explicite ; à faire émerger des expériences émotionnelles qui vont à l'encontre de sa construction habituelle, et ainsi de déclencher une infirmation fondamentale de sa réalité émotionnelle.