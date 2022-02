Introduction à la mécanique des solides. Cours et exercices corrigés

Cet ouvrage présente l'ensemble des notions abordées en mécanique des solides durant la première et la deuxième années de Licence : vitesse, rotation, dérivée vectorielle, champ et composition des vitesses et des accélérations, cinématiques 2D et graphique, centre instantané de rotation, vitesse de glissement, mécanique du point. Le cours est richement illustré d'exemples sous forme d'encarts pour vous accompagner jusqu'à l'examen. Conseils méthodologiques et exercices corrigés complètent le cours.