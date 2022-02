Une symphonie des sens. Les superpouvoirs de nos 32 sens et comment les utiliser

Comment flaire-t-on le danger ? Qu'est-ce qu'un sens de l'orientation et d'où vient l'instinct ? Vous connaissez vos cinq sens : l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Or des recherches récentes ont montré que nous en avons en réalité au moins trente-deux, qu'Emma Young explore avec délice, révélant au passage comment nous percevons le goût des choses sans utiliser notre langue, pourquoi jurer est bon pour nous ou encore pourquoi les montagnes russes peuvent nous aider à tomber amoureux. En s'appuyant sur les toutes dernières recherches, elle explique les exploits des plongeurs apnéistes, des derviches tourneurs, des boursiers millionnaires et de bien d'autres encore. Etre plus sensible pourrait-il nous rendre plus heureux, en meilleure santé, et plus riches ?