Epreuves thématiques en clinique infantile. Approche psychanalytique

Cet ouvrage présente quatre épreuves parmi les plus utilisées en psychologie clinique auprès des enfants de 3 à 12 ans : une épreuve de jeu (le scéno-test) et trois épreuves verbales (CAT ou Children Apperception Test, PN ou Aventures de Patte Noire, TAT ou Thematic Apperception Test). Il s'adresse aux futurs psychologues et praticiens qui s'intéressent au fonctionnement normal et pathologique de l'enfant et à la façon dont son psychisme s'organise jusqu'à l'âge de 12 ans.