Physiologie et huiles essentielles. Comment les huiles essentielles agissent sur les différents systèmes de l'organisme?

Ce livre très illustré est un ouvrage d'aromathérapie doublé d'un manuel de physiologie. Il présente les grandes fonctions physiologiques du corps humain d'un point de vue à la fois scientifique et abordable. Pour chaque fonction, les huiles essentielles qui s'y rapportent sont présentées. Les auteurs explicitent le mode d'action des HE, en particulier la manière dont elles modulent le système en question, et donc la méthode pour les utiliser d'un point de vue thérapeutique. Pour chaque pathologie, une préconisation est proposée.