L'endométriose de Clara. Comprendre la maladie pour les 15-25 ans

Clara, jeune lycéenne de 17 ans, se découvre atteinte d'endométriose et se questionne. Entourée de ses amies et de sa famille, elle nous raconte son histoire. L'endométriose touche 1 femme sur 10, dès l'adolescence. Cette maladie débute avec les règles. Cette bande dessinée a été réalisée en association avec EndoFrance, dont l'objectif est de faire de la prévention et de réduire le délai diagnostic pour une meilleure prise en charge. L'autrice s'adresse à ces lycéennes pour tenter de répondre à leurs questions et à celles de leurs familles.