Nouveau manuel de cotation des formes au Rorschach

Cet ouvrage, très connu et apprécié des psychologues cliniciens francophones utilisant le test de Rorschach, constitue un outil de travail indispensable pour la cotation des protocoles de Rorschach. Il est issu d'une recherche sur un large éventail de protocoles représentatifs de la population française, et sur une analyse statistique rigoureuse des données. Outre le critère quantitatif d'ordre statistique, il propose la cotation des réponses formelles selon un critère qualitatif issu du travail d'un collège d'experts, psychologues cliniciens spécialisés de cette épreuve. Cet ouvrage est destiné à tous ceux, psychologues cliniciens et étudiants en psychologie, qui pratiquent cette épreuve projective, la plus utilisée dans le monde.