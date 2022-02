Vite, à table ! 3 histoires pour débuter dans la lecture Niveau 1

Un coffret de 3 petits livres pour les enfants qui font leurs premiers pas dans la lecture. 3 petits livres que l'enfant peut lire entièrement seul, dès qu'il a compris que b + a = ba. Fidèles à la pédagogie originale Montessori, ces histoires sont pensées pour le moment où l'enfant a envie de lire seul, de vraies histoires, mais qu'il ne maîtrise pas encore tous les sons. On retrouve Suzi et Tom dans 3 histoires tendres et pleines d'humour : A table ! As-tu vu Mario ? La grotte du lac Ces histoires utilisent des mots très simples, phonétiques, et des phrases courtes pour que l'enfant prenne confiance et puisse dire : " je sais lire tout seul ! ". Niveau 1 : histoires phonétiques, ce coffret introduit les premiers mots outils indispensables (un par histoire) Des livres que l'enfant peut vraiment lire seul : les toutes premières lectures. Des auteures spécialistes des "premières lectures" et enseignantes en école élémentaire Montessori. Des livres pour les enfants de 4 à 7 ans