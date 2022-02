Soigner son enfant au naturel

Un guide utile pour les parents soucieux d'optimiser la santé de leurs enfants en respectant leurs besoins les plus essentiels Pour prévenir et soigner naturellement les petites maladies et les tracas quotidiens du bébé et de l'enfant, ou accompagner les plus grosses pathologies. Pour chaque symptôme, les remèdes naturels les plus appropriés : homéopathie, phytothérapie, huiles essentielles, gemmothérapie, oligoéléments, compléments alimentaires. Des conseils, des astuces, des recettes, des préparations à faire soi-même pour prévenir les petits maux et préserver le capital santé de son enfant.