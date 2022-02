Histoires d'amour d'une nation

Nos histoires d'amour ont une histoire, une longue histoire, qui répond à toutes nos questions (ou presque) Un homme, ça ne pleure pas ? Le coup de foudre, ça existe ? Qui rappelle en premier ? Faire l'amour, est-ce mieux sans amour ? Flirter, draguer, aimer, comment ça marche ? Et comment ont-ils fait avant nous ? Ce livre aborde toutes ces questions intimes que l'on garde trop souvent pour soi sans oser les partager. A travers 50 témoignages et 23 grands thèmes sur la vie amoureuse et la sexualité, il lève le voile et raconte l'histoire de l'Amour et des histoires d'amour, celles de nos grands frères, grandes soeurs, parents, grands-parents. Des confidences qui sortent du secret pour nous inspirer et nous aider à trouver des réponses. Un livre documentaire à lire à partir de 14 ans.