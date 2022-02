Pourquoi l'étoile du Berger n'est pas une étoile ? et autres questions brillantes

Une série de petits livres drôles comme tout, pour faire le tour d'une question qu'on a dans un coin de la tête ou sur le bout des lèvres, sans prendre le temps de s'y pencher ! Sous le ciel nuageux d'hiver, une étoile attire votre regard, et vous voilà parti la tête dans les étoiles avec des questions grandes comme l'univers ? Pourquoi on surnomme Vénus l'étoile du berger, comment se forment les étoiles filantes, pourquoi la lune présente toujours la même face et pourquoi nous ne sentons pas la Terre tourner ? Jamy vous explique tout, en images et petites maquettes dont il a le secret à l'appui. Des infos étonnantes, claires et bien informées pour enrichir ses connaissances tout en s'amusant, à partir du quotidien. Source inépuisable de connaissances et grand curieux, Jamy met un point d'honneur à s'ancrer dans le quotidien, nous surprenant par ses approches, anecdotes, points de vue. Jamais moralisateur, il éveille la curiosité, donne des clés pour comprendre le monde qui nous entoure. Des livres à la portée de tous les épicurieux.