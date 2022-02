Notre planète Terre

32 questions pour voyager au centre de la Terre ! De quoi est faite la Terre ? D'où viennent la pluie, les orages ? Qu'est-ce que le tonnerre ? Où fait-il le plus chaud ? Quelle est la plus haute montagne du monde ? Où finissent les rivières ? Autant de questions que se posent les enfants pour comprendre notre extraordinaire planète Terre, les phénomènes géologiques et météorologiques qui la gouvernent, ses montagnes, volcans et rivières prodigieux et toutes les richesses qu'elle nous offre. Un livre documentaire complet pour les enfants dès 7 ans : avec de véritables questions d'enfants pour une approche concrète !