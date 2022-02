32 questions pour plonger au coeur des légendes et des mythes de la Grèce antique. Le pays des dieux existe-t-il ? Qui a dévoré les enfants d'Ouranos ? Où a grandi Zeus ? Quel était le cadeau préféré d'Athéna ? Qui gardait l'entrée des Enfers ? Un livre enrichi de dessins d'humour qui ponctuent l'info documentaire, un langage clair et adapté aux enfants. 32 questions pour entrer dans l'Olympe et découvrir les personnages extraordinaires qui peuplent la mythologie grecque : dieux, déesses, héros et créatures fantastiques ! Un livre écrit par Hélène Montarde, une autrice reconnue pour son expertise de la mythologie grecque.