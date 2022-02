Châteaux et chevaliers

32 questions pour plonger dans le quotidien des chevaliers ! A quoi ressemblaient les premiers châteaux forts ? Pourquoi les châteaux étaient-ils en pierre ? Comment les défendait-on ? Comment devenait-on chevalier ? Quelle était leur tâche et à quelles règles devaient-ils obéir ? 32 questions pour plonger dans le quotidien des seigneurs et des chevaliers et découvrir leurs coutumes, leurs valeurs et leurs conquêtes. Tout pour comprendre l'art de vivre et l'art de la guerre au Moyen Age. Un livre documentaire pour les enfants dès 7 ans