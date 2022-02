Les animaux préhistoriques

Pour découvrir les débuts de la vie sur Terre ! Que sait-on de la vie pendant la Préhistoire ? Pourquoi les poissons ont-ils sorti la tête de l'eau ? D'où viennent les oiseaux ? Pourquoi les plantes sont-elles devenues si importantes ? Combien de temps les dinosaures ont-ils vécu, et quels animaux ont pris leur place ? 32 questions fondamentales pour raconter aux enfants les débuts de la vie et le développement des espèces : amphibiens, reptiles géants, mammifères, dinosaures... jusqu'à l'apparition de l'Homme ! Un livre documentaire pour les enfants, dès 7 ans. La clarté d'une approche chronologique et synthétique.