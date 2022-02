La vie des animaux

32 questions pour une exploration du règne animal ! Pourquoi les tortues de mer ont-elles des centaines de bébés ? Qu'est-ce qui pousse l'oiseau jardinier à collectionner tout ce qui brille ? Pourquoi les oeufs de crocodiles doivent-ils crier ? Quel est le cadeau nauséabond que le mâle rhinocéros fait à la femelle ? Des questions pour mettre en lumière l'incroyable diversité du monde animal, les stratégies de reproduction et de survie, et les particularités des espèces les plus insolites ! Un livre documentaire pour les enfants dès 7 ans.