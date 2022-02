Nico : Trop la trouille ! [ADAPTE AUX DYS

Les livres qui donnent envie de lire aux enfants Dys ! Une version adaptée en lecture facilitée des best-sellers de la littérature jeunesse. Avec Dyscool, lire devient facile et agréable ! Dans la cour de récré, Gustave a un scoop à partager : un agresseur d'enfants s'est évadé de la prison et erre dans la ville ! Tout à coup, tout le monde semble avoir un renseignement à donner sur cet homme, la rumeur se diffuse et la tension monte à l'école. Pour les enfants dès 7 ans