Mystère & pyjamas-chaussettes Tome 2 : Les fantômes s'embrouillent

Découvrez la nouvelle enquête de Camille et de sa nounou, Mamie fantôme. Camille a une baby-sitter un peu particulière : c'est une fantôme. Et pas n'importe laquelle, une mamie fantôme ! Ensemble, elles aiment regarder des vidéos de paresseux, manger des tartines et résoudre des mystères. Justement, un nouveau mystère se profile : Papa-Tom a été approché par une voyante, qui veut le mettre en contact avec l'esprit de son défunt père. Mais Papou-Max est furieux : tout ça n'est qu'une arnaque et puis parler aux morts, ça n'existe pas ! Après une affreuse dispute entre eux, Camille et Mamie décident d'enquêter sur la soi-disant voyante. Après tout, les fantômes, ça les connaît. Elles rétabliront la vérité et Papa et Papou devront se réconcilier ! Mais la médium est peut-être plus dangereuse qu'il n'y paraît... Un roman d'aventures pour les enfants dès 9 ans