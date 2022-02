Et PAF ! Un livre qui claque

Et si on faisait des drôles de bruits avec un livre ! 25 images à claquer pour obtenir de drôles de bruits. Collisions, explosions et autres rencontres au programme ! Chaque double page, en se refermant, produit une collision, explosion ou autre rencontre entre deux figures. Le petit lecteur est invité à claquer les pages cartonnées du livre entre elles, en reproduisant des onomatopées rigolotes : un marteau sur un clou (Pan ! ), deux mains qui applaudissent (clap ! clap ! ), deux bouchent qui s'embrassent (smack), une flèche qui atteint sa cible (Zboiiing ! ), et autres Chtak ! But ! Clac ! Bam ! Clang ! Splasch ! Boum ! Craaac ! Tchin ! ... Un livre interactif pour un moment de partage très amusant pour les enfants dès 2 ans.