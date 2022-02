Mon Imagier des légumes

Un imagier animé qui invite à la découverte des légumes du potager ! 4 doubles-pages associent imagier et petites scénettes sur le thème des légumes du potager : Quel légume-fruit devient tout rouge ? Quel légume jaune se cache derrière ces feuilles ? Quel légume rose pousse dans la terre ? Qu'y a-t-il dans cette cosse verte ? A la fin du livre, on retrouve tous les mots à nommer. . Un livre avec des animations très solides adaptées aux petites mains des bébés dès 1 an.