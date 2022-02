Mon bel assassin

Est-elle prête à tout sacrifier pour sa cause, la défense de la planète ? " Les ados de mon âge se demandent ce qu'ils vont faire plus tard. Ils ont des envies, des idées, des options. Ou ils se paient le luxe de ne pas savoir. Moi, personne ne me pose la question. Personne ne s'inquiète pour mon avenir. " Tu es intelligente, travailleuse, connue, disent-ils. Tu pourras faire ce que tu voudras. Femme politique. Journaliste. Scientifique. Médecin. Avocate. " Mais qu'est-ce qu'on fait, justement, quand on peut tout faire ? " Comment vivre une adolescence normale quand on est pleinement et vivement engagée dans un combat comme la défense de la planète ? Pour l'héroïne, tout va changer lorsqu'elle fera la rencontre de Tom... Court toujours est une collection de romans courts à lire ou à écouter en moins d'une heure. Des récits initiatiques intenses et percutants, qui racontent un moment-charnière de la vie d'un ou d'une ado d'aujourd'hui.