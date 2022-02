Les bébêtes dans l'eau

Une aventure à animer avec les doigts, à la découverte des petites bêtes qui vivent dans l'eau. 12 petites animations et 6 scènes pour jouer avec les bêtes dans leur environnement : La grenouille et le poisson-chat Les écrevisses et les crevettes Le crabe et la tortue Les méduses et les poissons volants Les poissons-clowns et le poisson-papillon (algue et anémone) Les hippocampes et la pieuvre Un format solide et adapté aux petites mains pour éveiller les enfants en les rendant acteurs de l'histoire. Un livre à animer avec les doigts pour les enfants dès 1an. Fabriqué en Europe.