Drôles de doigts. Les bébêtes dans l'herbe

Une aventure à animer avec les doigts, à la découverte des petites bêtes qui vivent dans l'herbe. 12 petites animations et 6 scènes pour jouer avec les bêtes dans leur environnement : L'araignée et la mante religieuse Le mille-pattes et les coccinelles Le scarabée bousier et les vers de terre Les fourmis et l'escargot Les criquets et le grillon Le phasme et les lucioles Un format solide et adapté aux petites mains pour éveiller les enfants en les rendant acteurs de l'histoire. Un livre à animer avec les doigts pour les enfants dès 1an. Fabriqué en Europe.