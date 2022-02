Mila et Noé

Les titres BD sont spécialement conçus pour consolider la lecture. Mila, Noé et leur papa visitent Paris. Dès le début de la balade, Noé trouve des lettres anonymes qui lui sont adressées, et qui mènent le petit groupe vers des lieux incontournables de la capitale : la tour Eiffel, le musée du Louvre, le musée d'histoire naturelle... Mais qui se cache derrière ces lettres anonymes et où va mener le jeu de piste ? BD pour les enfants dès 7 ans.