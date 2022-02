Un fauve dans Rome. Une enquête de Marcus Alexander

Quel est ce fauve qui menace Rome ? Est-ce Néron, cet empereur fou dont on dit que les débauches attisent la colère des dieux ? A moins que ce ne soit cet incendie qui lèche les arcades du Circus Maximus et s'avance dangereusement dans la ville ? Mais les départs de feu ne sont pas la seule source d'inquiétude pour Marcus Alexander, le tribun de la Première caserne. Il y a aussi la disparition de ces enfants blonds, qui réveille chez lui d'anciennes douleurs et déclenche une volonté farouche de les retrouver. Marcus va mener l'enquête, au risque de se jeter, en s'approchant de très près de Néron et de son frère ennemi Lucius, dans la gueule du loup. Le roman de Nathalie Cohen nous plonge dans une Rome antique sous tension. Les intrigues se bousculent, l'écriture est aussi moderne qu'alerte, et le dépaysement serait total si les excès du pouvoir et la dignité violée des enfants ne résonnaient pas tristement avec notre époque.